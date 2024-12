El ex fiscal Gordillo, sobre 'el protocolo' de borrado de mensajes que argumenta García Ortiz: "Lo único que hace es inculparse"

El fiscal durante más de cuarenta añosIgnacio Gordillo, agradecía la oportunidad de aportar en esta materia. El argumento del ex fiscal comenzaba con contundencia, y aseguraba que en 32 años de trabajo a sus espaldas en la Audiencia Nacional, y otros 8 con Valladolid y Girona como destino, Gordillo desmentía la existencia de ningún protocolo similar.

"¿De dónde sale ese protocolo?"

"En la vida he visto ese protocolo"

Ilustraba con una clara distinción un hecho que subrayaba y consideraba de gran relevancia: "Uno es el teléfono privado, que nadie nos puede obligar a borrar y otro el teléfono público, es decir, el teléfono de la guardia o del juzgado que también. Entonces tampoco se nos ha dicho nada que haya que borrar. Borrar nada porque además sería el mayor de los absurdos que hay. Hay cuestiones que pueden servir como pruebas".

"Lo que me da vergüenza de todo esto, Susanna, es que sea el fiscal general del Estado", exclamaba Ignacio Gordillo.

El ex fiscal Gordillo considera más alarmante que los hechos no están protagonizados por un ciudadano 'cualquiera' mal asesorado, sino que esto lo haga una autoridad judicial: "Yo nunca lo aconsejaría como abogado. Si es un particular puede ser, pero una autoridad como el fiscal General del Estado... (…) Que le han visto, cuando se ha hecho una entrada de registro en su despacho, le han visto manipulando el móvil con una compañera".

"Es para estar avergonzado"

"Lo único que le cabe es la dimisión y defenderse"

No dejaba de analizar los hechos con estupor Ignacio Gordillo: "¡Que ha tenido que mandar el Tribunal Supremo, analizar una entrada de despacho oficial! A mi como fiscal y creo que los 2.600 fiscales que forman la carrera fiscal en España, es para estar avergonzado".

El ex fiscal realizaba una sentencia al que todavía ostenta el cargo de fiscal general de nuestro país: "Lo único que le cabe es la dimisión y defenderse como lógicamente tiene que defenderse cualquier persona".

Insistía en los mismo términos a la hora de valorar las explicaciones de García Ortiz de haber estado supuestamente más de dos semanas sin recibir ningún tipo de mensaje de carácter profesional de ningún tipo, después decir que los ha borrado para liberar espacio en el dispositivo, etcétera: "¡Me parece vergonzoso! Y la verdad es que lo único que hace es inculparse".

Visiblemente indignado por el proceder del la Fiscalía General, expresaba una traca final: "Si alguien tenía alguna duda, con estas cuestiones que realiza, estas irregularidades, esta falta de colaboración en el proceso de cualquier persona y dentro de ello, que sea un fiscal General del Estado, Susanna, es que me parece lamentable, sencillamente".

