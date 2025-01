Aznar, ante la declaración del fiscal general como imputado en el Supremo: "Es una vergüenza para el estamento judicial"

Susanna Griso ha entrevistado en directo al expresidente del Gobierno, José María Aznar, una entrevista en la que han puesto sobre la mesa asuntos de actualidad como la economía en España, la polémica sobre el decreto ómnibus, o la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"No tiene precedente"

Sobre la declaración del fiscal general, Aznar considera que "el hecho solo de que un fiscal general del Estado esté procesado, esté imputado, y esté declarando hoy es una cosa que no tiene precedente. El fiscal general del Estado, con qué autoridad estando procesado hace y pide al resto de los ciudadanos que respete el cumplimiento de la ley. Pero si usted está acusado ante el Tribunal Supremo de revelación de secretos de un ciudadano particular. Además, con pruebas bastante evidentes. Pero el solo hecho de sentarse. El solo hecho de que el fiscal general del Estado hoy sea interrogado por un fiscal general del Estado que está a sus órdenes es para la carrera fiscal y para el prestigio de la carrera fiscal, para el prestigio del Estado de Derecho en España una vergüenza", ha resaltado.

"Puede ser un delito"

"Las respuestas del Gobierno serán las que quieran, este señor está procesado por revelación de secretos de un particular. Y eso cuando lo hace una autoridad pública puede ser un delito y eso es lo que está juzgando el Tribunal Supremo, pero el hecho de llegar a esta situación de sentarse ante el TS a declarar es una cosa que desde el punto de vista del prestigio de la autoridad, de la dignidad de un fiscal general del Estado es lamentable", ha matizado Aznar.

"Sánchez ha elegido a Puigdemont"

"La credibilidad de esas cosas ante los hechos es evidente"

Sobre la decisión final que se conocía este martes del Consejo de Ministros de aprobar un nuevo real decreto ómnibus que incluye un total de 29 medidas de carácter social tras haber llegado a un acuerdo con Junts, Aznar recuerda que "ayer decían que no iban a trocear ese decreto ómnibus y lo han troceado. La credibilidad de esas cosas ante los hechos es evidente. Sánchez podía haber elegido un voto gratis del Partido Popular y ha elegido a Puigdemont" (...) "lo que a mí me gustaría saber es lo que se ha pactado y todavía no sabemos. Y yo tengo una impresión al respecto".

Preguntado si considera que esa cesión de las competencias de extranjería y migración que está pidiendo Junts va a ser la próxima donación, Aznar considera que cree "que eso es lo más probable y es enormemente peligroso". "Si un Estado cede las competencias en inmigración, está cediendo las competencias del control de la inmigración. El control de la inmigración se produce en las fronteras, y por tanto cede las competencias de fronteras. Si un Estado cede el control de las competencias en fronteras deja de ser un Estado, que es exactamente lo que quiere Puigdemont y lo que quiere Junts, que España deje de ser un Estado y es exactamente lo que Sánchez está facilitando, y todo eso lo podía haber evitado con un voto gratis del PP".

Sentencia que "es imposible que haya acuerdos de Estado porque hay una parte que no quieren hacer acuerdos de Estado, quieren hacer lo que están haciendo".

Sánchez es "el soldado más leal que ha tenido Franco nunca"

Con todo, el expresidente ha hecho referencia a la conmemoración por parte del Gobierno del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, subrayando que Sánchez es "el soldado más leal que ha tenido Franco nunca". "Nunca nadie ha necesitado a Franco tanto como Sánchez. Necesita a Franco por la mañana, al mediodía y por la noche, y celebra su muerte en la cama de un hospital de la Seguridad Social que creó el propio Franco". Tras insistir en que se va a conmemorar su muerte porque "Sánchez necesita a Franco existencialmente", ha remarcado que el presidente del Gobierno se está convirtiendo en su principal aliado con el objetivo de dividir España entre buenos y malos y, con ello, "cargarse la Transición".

Aznar cree que Sánchez va a agotar la legislatura porque ni a él ni a sus socios les interesa convocar elecciones, y piensa que solo se precipitarían por motivos de carácter judicial como las que están afectando al Gobierno.

