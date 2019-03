Nos hemos sorprendido esta mañana con la portada de la revista Semana, donde se puede ver a Eva Zaldivar y Jesús Cabanas juntos. En las fotos parece que hay entre ellos algo más que una simple amistad.



En Espejo Público hemos podido hablar con Eva Zaldivar y tenemos declaraciones suyas en exclusiva, pero la ex de Pepe Navarro no ha querido decir nada sobre este tema. Ni afirma ni desmiente su relación con Jesús Cabanas.



Hay que recordar que Jesús Cabanas esta separado recientemente de Marta Sánchez y Eva Zaldivar ha sido ex novia de Pepe Navarro y actualmente mantenía una relación con Juan Peña.