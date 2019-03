Eva Casanueva: "Fue muy duro estar cara a cara con el 'Cuco'"

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, ha declarado en una entrevista en espejo público que estar cara a cara con el "Cuco" fue bastante duro". Él no podía ver que por dentro me hervía la sangre y tenía ganas de lanzarme a su cuello". Tenía que transmitir serenidad", afirma. Casanueva afirma que ese encuentro no lo preparó de manera especial, "me íba saliendo", Reconoce que hubo un pequeño reparto de papeles entre ella y su marido. "Antonio no podía hacer ese papel porque es más directo que yo. Piensa menos las cosas".