Eugenio Fraile, sobre el OceanGate: "No cumple con todos los requisitos de seguridad de sumergibles"

Es la noticia que tiene en vilo a todos. La Guardia Costera de Estados Unidos ha comenzado este lunes una gran operación de búsqueda, con la ayuda de Canadá, para tratar de localizar el submarino turístico que desapareció en el océano Atlántico con cinco personas a bordo. Se desplazaban para ver los restos del Titanic. Estas labores de rescate se centran en un área ubicada a unas 900 millas del Cabo Cod de Massachusetts. Allí es donde se cree que podría encontrarse el submarino, tal y como comunicó John Mauger, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos. En Espejo Público hemos podido hablar con Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Oceanográfico de Canarias, con quien valoramos la posible causa de la desaparición del submarino y si contaba con todos los certificados de seguridad para hacer este tipo de viajes.

La excursión se encuentra a 650 kilómetros del puerto más cercano y cualquier barco de rescate tarda, como mínimo, cuatro días en llegar. ¿Es misión imposible encontrarlos con vida? Nos explica Eugenio Fraile que "encontrar cualquier cosa en el océano es una labor realmente difícil y, en este caso se han dado dos hechos realmente graves". Por un lado, "hay cinco personas a bordo y lo primero que hay que hacer es intentar poner todos los medios existentes para rescatar a esas personas", proceso que están llevando a cabo la guardia costera de Canadá y de Estados Unidos. A pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, Fraile nos cuenta que "hacer esa búsqueda a 4.000 metros de profundidad es una tarea realmente complicada".

¿Es segura la excursión?

La excursión consiste en desplazarse en el barco nodriza hasta la zona en la que está hundido el Titanic y, desde ahí, hacer descender al submarino. Ahora, surgen dudas en torno a la seguridad. Ha sido el peor invierno en Terranova en 40 años. ¿Ha podido ser la causa de este incidente el estado del mar?

"En ese momento el estado del mar era realmente complicado, pero también hay que saber que estos sistemas son realmente seguros. Normalmente lo son porque tienen que tener una serie de requisitos muy grandes. No es el caso de OceanGate, que es una empresa con un submarino relativamente nuevo, que tiene fabricación propia, no ha seguido los estándares de fabricación habituales, no está certificado, como otros que sí".

"El barco nodriza, el que lo lleva hasta el Titanic y lo hace descender en vertical hasta el punto concreto tiene que tener un cable suficiente para llegar hasta 4.000 metros de profundidad. Ese barco nodriza no lo tiene, por lo que si existe cualquier problema como este se tienen que activar todos los protocolos de emergencia".

La desaparición del submarino se reportó el domingo

La empresa que opera estos viajes en submarino, 'OceanGate Expeditions', reportó el domingo a las autoridades la desaparición del aparato con cinco personas a bordo, el piloto y cuatro pasajeros. Según la propia compañía, la embarcación tiene suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante cuatro días.

En la operación de rescate participan equipos de Estados Unidos y Canadá, que utilizan algunos de sus aviones más avanzados. A la operación se han unido un avión militar de transporte Lockheed C-130 Hercules de Estados Unidos y un avión Boeing P-8 Poseidon de Canadá, que es capaz de detectar objetos submarinos, según informó la Guardia Costera.