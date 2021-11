Sandra, de 27 años, fue agredida con ácido en Cártama, Málaga, por su expareja: un delincuente conocido como 'el melillero'. Sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo.

Con motivo del Día internacional contra la violencia de género la joven habla por primera vez y envía un mensaje de concienciación dirigido a los políticos, a las mujeres y a los hombres que la acompañan en su lucha.

"Hola a todos y a todas,

Soy Sandra y soy víctima de violencia de género. Quiero compartir con vosotros algunas reflexiones con motivo del 25N. En primer lugar me dirijo a los políticos: Por favor dejar de mirar para otro lado y empezad a pensar más en nosotras, las mujeres. Quiero pediros que adecuéis las leyes a los hechos y que penséis que estos individuos jamás se reinsertan en la sociedad. Soy tan partidaria de la prisión permanente revisable para este tipo de delitos ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres solo por ser mujeres. Quiero sentir que mi país me valora, me protege y me cuida frente a este lacra

Ahora me quiero dirigir a todas las mujeres. Quiero que sepan que cada una de nosotras somos únicas, especiales e irremplazables. Ahora quiero enviar un mensaje especial para aquellas mujeres que están pasando por una situación de violencia. Sé que el pánico nubla la mente y no nos permite ver con claridad. Sé que es muy difícil pero quiero que os aferréis a vuestra niña interior. Que no permitáis que nadie vulnere vuestros valores, por favor pedir ayuda porque siempre va a haber personas que os van a tender la mano.

No quiero olvidarme de todos los hombres que nos acompañan en nuestra lucha contra la violencia de género. Sois esenciales para conseguir su erradicación y la igualdad real".

La joven ha enviado una fotografía suya en la playa. Es la primera vez que se muestra en mucho tiempo tras el ataque. Sandra no ha querido aludir al melillero en ningún momento. "Lleva mal que se asocie su nombre al melillero", señala el periodista de Diario Sur Juan Cano.

