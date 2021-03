El autor material del ataque con ácido: "El melillero se reía de cómo el ácido les derretía la piel"

Asegura el autor material del ataque con ácido a Sandra y Cristina en Cártama (Málaga) que tenía una deuda con el Melillero y en vez de pagarle con dinero este le pidió que agrediera con ácido a las dos jóvenes: su exnovia Sandra y su amiga Cristina.

Mantiene también en su declaración, a la que ha tenido acceso en exclusiva Espejo Público, que en ningún momento sabía que lo que le lanzaba a las jóvenes era ácido.

Según el testimonio del autor material de los hechos, apodado como 'Poti', se sintió "agredido y amenazado" por el melillero. Asegura además que se reía mientras a las víctimas se les derretía la piel.

"Tengo miedo al melillero porque se dedica a cosas y tiene mucho dinero. Me quieren matar de verdad, estoy asustado, estoy muy mal. Que me metan en la cárcel y si me podéis meter en aislamiento mejor", relata.

Puedes volver a ver la declaración exclusiva del autor material del ataque con ácido planeado por el melillero en ATRESPLAYER.