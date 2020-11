Pablo Casado: "Llamé a Pedro Sánchez hace 5 semanas por el estado de alarma y aún no me ha devuelto la llamada"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado este lunes el plató de Espejo Público. Casado ha comenzado enviando un mensaje de tranquilidad ante la pandemia de coronavirus. Recomienda "que todos vayan con la mascarilla y las salidas se hagan cuando es imprescindible". "Hay una contención en los contagios pero las cifras de muertos son insoportables", señala.

Ha revelado que llamó a al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace 5 semanas y aún no le ha devuelto la llamada. "Eso es algo muy arrogante y entra dentro del campo de la mala educación. Que el presidente del Gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un es no se entiende en ningún país del mundo", mantiene.

Casado le llamó para valorar la vuelta del estado de alarma que pensaba que era sensato que se prorrogara dos meses y no 6 como apuntaba en ese momento el Gobierno.

No aprueba la llamada "armonización fiscal" que plantea el Gobierno. Cree que donde se bajan los impuestos se consume más, se fabrica más, se emplea a más gente y se recauda más, por lo que no comparte que el Gobierno plantee una subida fiscal.

Le parece muy injusto el impuesto de sucesiones. "Pensamos que es fundamental que impuestos como el de patrimonio se vayan quitando. Las empresas que vienen a Madrid pagan el impuesto de sociedades al Estado, no a la autonomía", apunta.

Afirma que Madrid contribuye 23 millones de euros a la solidaridad interterritorial. "Que los independentistas reduzcan el sueldo en embajadas y cargos públicos", plantea.

"No hay un paraíso fiscal en Madrid", afirma. Cree que si hay que modificar los impuestos que sea para bajarlos, una "medida que es imprescindible en esta pandemia que ha dejado millones de parados".

Mantiene una relación excelente con Isabel Díaz Ayuso. "Primero criticaban que fuera candidata y ahora dicen que no viene bien al partido", señala. Asegura que el modelo de Madrid es un éxito desde hace ya 25 años y confía que sea ese es el modelo de Gobierno nacional que elijan los españoles en la próxima cita en las urnas.

Puedes ver la entrevista completa al líder del PP Pablo Casado en Atresplayer.