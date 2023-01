¿Están ya preparados nuestros regalos? Espejo Público habla en directo con el Rey Melchor

Tan solo quedan unas horas para asistir a la gran Cabalgata de Reyes y todos nos preguntamos, tanto niños como mayores, si nuestros regalos estarán listos. Los Reyes Magos tienen en estos momentos una agenda muy apretada, pero afortunadamente, el Rey Melchor ha hecho un hueco en ella para conectar en directo desde Málaga con Lorena García y todo el equipo de Espejo Público.

Con más de 100 años repartiendo regalos, Melchor se encuentra en las horas de más trabajo de todo el año. Este rey mago ha estado esta misma mañana en Málaga recogiendo las cartas de los más perezosos. Además, nos ha confirmado que la carta de Espejo Público, enviada hace apenas unos días, ha llegado a sus manos a la perfección.

El Rey Melchor también nos ha desvelado un dato inédito. El gran traje que porta este año es de un diseñador español: Jesús Segado. Y aunque el tiempo acompañe, los 20 grados de Málaga se hacen duros para llevar todos los ropajes.

Los regalos de nuestros colaboradores

Aunque Rubén Amón no es de los que pide muchos regalos, este año le ha pedido al Rey Melchor un tocadiscos. El rey mago no se ha pronunciado sobre si ese regalo le llegará pero sí ha recordado la videoconsola que le regaló el año pasado. Otro colaboradores le ha recordado a su Majestad que trate de no "lanzar fuerte" los caramelos durante la Cabalgata, para que no hagan daño a los niños. Este año, en Málaga, se van a dar nada más y nada menos que 20 toneladas de caramelos.

Por otro lado, nuestro gran Diego Revuelta le ha pedido un coche eléctrico. Melchor, sorprendido, ha apuntado que es un muy buen regalo, cada día más común y que los mismos Reyes Magos usan para repartir regalos a veces: "Es el año de cambiarse al eléctrico". No obstante, no ha confirmado si Diego ha sido bueno y, por tanto, recibirá su regalo.

Melchor también nos ha recordado que para que todos los regalos lleguen hay que portarse muy bien durante todo el año, además de en el día de hoy.