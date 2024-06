Los comerciantes de Madrid, en pie de guerra contra los carteristas: "Son bandas criminales organizadas"

Un grupo de comerciantes de Madrid se ha reunido para plantarle cara a las banda de carteristas que circulan a su antojo por el metro de la ciudad. Estos grupos de vigilancia graban incluso el momento en que pillan a los delincuentes con las manos en la masa y posteriormente comparten las imágenes en redes sociales.

Álex forma parte de una de esos grupos de vigilancia que se dedican a denunciar a estos carteristas. Asegura que muchos de los carteristas detectados son caras conocidas para ellos ya que reinciden continuamente. En concreto las dos personas que salen en uno de los últimos vídeos que han compartido "son muy conocidas en el metro de Madrid y actúan diariamente con total impunidad". Añade que se trata de un clan de mujeres procedentes de Bosnia que lleva operando más de 15 años en la capital. Calcula que cada una de ellas tendrá más de 200 denuncias.

Pide que re reforme la ley de hurtos "para que la multirreincidencia sea castigada como tiene que ser para que estas personas lo paguen con penas de cárcel". "Son grupos criminales organizados y mientras que la ley de hurtos sea más severa esto no va a cambiar", señala. Explica que la semana pasada se aprobó una proposición de ley en el Congreso para modificar el Código Penal y que a partir de 3 delitos leves el hurto pase a ser considerado como un delito más grave. Añade que entre 2017 y 2019 el Tribunal Supremo ya echó hacia atrás esta medida "porque estos grupos criminales usan a los mejores despachos de abogados para que estas leyes no lleguen a buen puerto".

"No les conviene usar la violencia porque incurrirían en un delito mayor"

Destaca Álex que "estas personas nunca van a usar la violencia". "No les conviene ya que estarían incurriendo en un delito mayor. Si se les descubre actúan como si no hubiera pasado nada, se ríen incluso, te intentan distraer como que ellos no están haciendo ese delito. Son especialistas, son bandas criminales, algunos grupos con más de 100 personas en Madrid que operan en toda España y Europa", explica.

En Madrid más de 30 personas apatrullan mañana y tarde buscado a estos carteristas y alertando a la gente. Graban robos de todo tipo en los que cazan a estos carteristas. "El problema con la Policía Nacional es que estas personas son detenidas y entran por una puerta y salen por la otra porque la ley les favorece". Considera Álex que a partir de 3 delitos se debería considerar un delito grave y que ya la persona lo pague con penas de prisión.

Pone en valor el trabajo que se ha hecho desde las patrullas ciudadanas, que ha servido para que por fin la ley se lleve al Congreso. "Al final varios grupos criminales se han marchado de Madrid", destaca.