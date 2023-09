Espejo Público habla con los okupas de Huétor Vega que se niegan a abandonar el edificio: "No nos podemos ver en la calle con niños"

El edificio cuenta con varias viviendas okupadas que convierten una pesadilla el día a día de los vecinos de esta zona de Huétor Vega, en Granada. Por el momento han sido desalojadas algunas familias que hasta el día de hoy no han intentado volver al edificio.

Las viviendas que antes estaban okupadas están siendo demolidas por dentro para poder remodelar todo el edificio y conseguir restablecer la convivencia entre propietarios.

Dos familias de okupas se niegan a salir

Enrique tiene niños pequeños. Cuenta que cuando entró a vivir en la vivienda la persona que había antes que él le dijo que no hacía falta pagar nada. No tiene dinero para pagar un alquiler, tiene niños pequeños y señala que no se puede ver en la calle con 500 euros. Pide a las administraciones que le den una solución y poder recurrir a una vivienda social. Lo que sea con tal de no quedarse en la calle.

Desde la empresa ServiOkupa tratan de negociar con las personas que viven de manera ilegal en las casas para llegar a un acuerdo y que salgan del edificio Llevan trabajando unos 30 días y de las 6 viviendas okupadas ya han recuperado 4. Los enganches a la luz y el agua están denunciados y ahora mismo quedan dos viviendas por desokupar. Trabajan para llegar a un entendimiento y que los okupas entreguen voluntariamente la vivienda.