ESPEJO PÚBLICO, el magacín informativo matinal de Antena 3 presentado por Susanna Griso, regresa este lunes, 30 de agosto, puntual a su cita con la información más rigurosa, la actualidad y la cercanía con el espectador.

A partir de las 09:00 horas, el espacio producido por los Servicios Informativos de Antena 3 y dirigido por Julián Nieto y Belén García, ofrecerá diariamente tres horas y media de contenidos ligados a la actualidad, a través del mejor y más completo equipo de analistas de la televisión.

El espacio diario de tertulia política, El ring, contará con un equipo de periodistasintegrado por Raúl del Pozo, Ignacio Camacho, Pilar Cernuda, José Oneto, José Antonio Vera, Antonio Casado, José María Calleja, Miguel Ángel Rodríguez, Tonia Etxarri, Carlos Rodríguez Braun, Jesús Rivasés, Pilar Gómez, Ernesto Ekáizer, Francisco Marhuenda, Toni Bolaño, David Gistau, Cristina de la Hoz y Ana Cañil.

Para completar la información política desde todos los ámbitos, cada dos semanas el programa contará con un espacio de Fuego cruzado entre dos políticos del PP y el PSOE, Alicia Sánchez Camacho (PP) y Oscar López (PSOE) quienes enfrentarán sus posiciones sobre los temas de interés general.

Cuatro ex ministros en el “Observatorio Económico”

ESPEJO PÚBLICO, incorpora esta temporada una nueva sección, el Observatorio Económico en el cual, periódicamente, cuatro ex ministros analizarán el rumbo que toma la economía española en un momento crucial para la recuperación y la creación de empleo.

Los cuatro ex ministros son: Javier Gómez Navarro, ex ministro de Comercio y Turismo; Josep Piqué, ex ministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología; Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas; y Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología.



Isabel Sartorius, colaboradora fija con un espacio de ‘coaching’: “En Confianza”

Esta temporada, Isabel Sartorius, se incorpora a ESPEJO PÚBLICO como colaboradora fija con una sección de ‘coaching’, En Confianza. Desde este espacio cada semana presentará una historia diferente donde ella dará sus consejos.

En función del tema a tratar, Isabel Sartorius, estará acompañada por un especialista que aportará su experiencia profesional al conflicto. Además, esta temporada, Isabel Sartorius dará en el programa su primera entrevista en televisión, para conocer los detalles y facetas menos conocidas de su persona.

Mas secciones y nuevos colaboradores

Desde la sección de Investigación, Alfonso Egea, será el encargado de indagar sobre todo lo que ocurre en la calle y conocer los detalles de los casos que más conmocionan a los ciudadanos. Para ello contará con un grupo de colaboradores entre ellos: Ángel Moya, Manuel Marlasca, Luis Rendueles y Desiré Hernández, periodistas; José Cabrera, psiquiatra y Beatríz de Vicente, criminóloga.

Para estar más cerca del espectador y sus problemas, ESPEJO PÚBLICO pone en marcha una nueva sección diaria dirigida por Albert Castillón, La Comunidad, para abordar desde los distintos puntos de vista distintos tipos de conflictos: vecinales, familiares, entre padres e hijos, etc.



Tres testimonios serán comentados cada día e irán acompañados de directos, videos para contextualizar el caso, opinión de expertos, etc... una labor para la que contará con la colaboración de Cuca Sales, en el plató.

La sección de crónica social, Alfombra Roja, se refuerza con la incorporación de nuevos colaboradores: Jesús Mariñas, Carmen Ro, Ángel Antonio Herrera, Bárbara Rey, Rosa Villacastín, Carmen Pardo, Enrique de Miguel, Massiel, Antonio Rossi, Miguel Temprano, Jesús Manuel, Ángela Portero y Gema López. Junto a Susanna Griso estará en el plató Carlos Villan, para moderar el debate con los colaboradores.

Dame dos minutos es el nombre la nueva sección diaria de humor a cargo de Ramón Arangüena, donde tendrán cabida las más disparatadas ocurrencias a las que el periodista nos tiene acostumbrados. Además, el espacio contará con otras secciones como Casos sin resolver, que se ocupará de alguna de las desapariciones más mediáticas de los últimos años, como la del niño pinto de Málaga, Cristina Verruga, Sara Morales, etc... contando con las aportaciones de familiares, amigos, investigadores y expertos criminólogos.

Periódicamente el programa contará con una tertulia-debate de actualidad que contará, entre otros protagonistas, con María José Suárez e Isabel Sartorius.