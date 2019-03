España es el país con los peores pagadores de toda Europa

España es el reino del moroso. Es algo que está arraigado en nuestra cultura. Somos los peores pagadores de Europa. Está comprobado. Según el experto Pere Brachfield, podríamos clasificar a los morosos en tres categorías. Los "hakuna matata", los despreocupados que no pagan por despiste. Luego estarían los que quieren y no pueden porque esta maldita crisis les ha arrebatado sus ingresos. Y por último los más peligrosos, los que suponen un grave problema para la economía. Son los llamados morosos profesionales o "Morrosos", los que no pagan porque no les da la gana, porque es su forma de vida.

Estos últimos morosos además cuentan con un aliado, la legislación o más bien la carencia de ella. España es el único país de la UE que no tiene una normativa que regule la reclamación extrajudicial de deudas. Así que el acreedor que se aventure a denunciarlo vía judicial le espera un largo y agotador proceso que no le garantiza el cobro de la deuda.

Si miramos a nuestro alrededor estamos rodeados. El moroso profesional puede ser el vecino que no paga la comunidad, el inquilino que vive gratis de alquiler, el empresario que se financia a costa de sus deudas con los proveedores o el amigo que te pide un dinero prestado que sabes que no volverás a recuperar. Lo mejor es detectarlos a tiempo y huir de ellos, porque al caer en manos de un moroso inicias una pesadilla de la que es difícil despertar. Pera Brachfield acaba de publicar su último libro "Análisis del moroso profesional".