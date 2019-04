Los enfermos de hepatitis C denuncian que no pueden pagar un medicamento que puede curar su enfermedad

Polémica Hepatitis c

Los enfermos de hepatitis C van a denunciar a Sanidad por no pagarles un tratamiento eficaz. Un nuevo medicamento, aprobado y eficiente contra la enfermedad no se está dispensando en España por su alto precio. El que sí ha sido aprobado, mucho más barato, no es eficaz en estados avanzados. 500 personas podrían morir en los próximos dos meses si no se pone remedio.