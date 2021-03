Enfermera Saturada critica el decreto sobre la mascarilla en la playa: "Sacamos una norma y si es impopular damos marcha atrás y la cambiamos"

El uso de la mascarilla en espacios al aire libre será obligatorio independientemente de la distancia de seguridad que exista con las demás personas. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado.

A partir de ahora, la distancia de seguridad no será suficiente para evitar la transmisión del coronavirus. La medida no ha gustado a algunos expertos que no han dudado en criticarla.

El divulgador sanitario, Héctor Castiñeira, advierte que este tipo de leyes no solo carecen de criterio científico, sino que también "contribuyen a aumentar el hartazgo y la fatiga" de la población. Según el enfermero la nueva norma es "absurda" porque las playas "no son un lugar de alto riesgo por lo que tener que utilizar la mascarilla no tiene mucho sentido".

El experto deja claro que "vivimos en el constante amagamiento de normas, es decir, sacamos una norma, si luego es criticada o es impopular damos marcha atrás y la cambiamos". Y este tipo de acciones no benefician a la población que comienza a perder la credibilidad en las instituciones. "El día que realmente se saca una norma que sí es útil, la gente termina incumpliéndola".

Hasta ayer, el uso de mascarilla era obligatorio siempre que no se pudiera garantizar la distancia interpersonal. Ahora debe utilizarse "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público".

Puedes ver la entrevista completa al enfermero Héctor Castiñeira de 'Enfermera Saturada' en ATRESPLAYER.