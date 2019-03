Susanna Griso se indigna con la baronesa Thyssen: "Es tan triste que tengamos que escuchar estas cosas"

El periodista Jordi Évole le preguntó a la baronesa por el movimiento feminista y la celebración del Día Internacional de la Mujerel próximo 8 de marzo. Carmen Cervera aseguraba que ella se consideraba "femenina pero no feminista". Asimismo hablaba de su etapa como Miss Barcelona. Destacaba que en ningún momento se sintió como mujer objeto: "Yo lo que quería era sentirme guapa", atajaba.

Susanna Griso no podía evitar mostrar su cara de desconcierto ante las declaraciones de la baronesa al finalizar el vídeo. "Lo de que la mujer es femenina pero no feminista... Es tan triste que tengamos que escuchar estas cosas", destacaba. Añadía además que "una miss España de hoy en día no hablaría así".