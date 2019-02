Encontronazo de Celia Villalobos con el secretario general de Vox: "Usted a mí no me llama cobarde"

La diputada del PP al Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, ha mantenido un encontronazo en 'Espejo Público' con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. La del PP le reprochaba a Ortega Smith estar haciendo política con su presencia en el juicio al 'procés'.

Asimismo ha mantenido un enfrentamiento con el de Vox ya que éste había asegurado que el voto al PP es "inútil" y se refería al partido como "la derechita cobarde". "Usted a mí no me puede llamar cobarde", señalaba. Villalobos recordaba que al presidente de su partido, José María Aznar, ETA le puso una bomba y no tenía derecho a referirse en esos términos al PP.