El empresario Martin Varsavsky, sobre los disturbios en la Champions: "Se reían de nosotros y de nuestros niños que estaban llorando"

El empresario Martin Varsavsky viajó a Paris a ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool junto a su esposa y sus hijos de 9 y 5 años. Lo describe como "un horror" y lamenta que la felicidad de ver ganar al Real Madrid (1-0) se viera empañada por los asaltos que sufrieron a la entrada y la salida del Stade de France. Asegura que quienes les asaltaban eran bandas de miles de personas de criminales organizados. "Era una guerra social. Los fans del Liverpool y el Real Madrid estaban juntos frente a los miles de criminales que nos atacaban", señala.

"Los asaltantes nos metían las manos en los bolsillos y nos robaron 2 entradas"

Cree que no se está mostrando lo que se vivió allí ya que eran miles de personas que se reunían a atacar a los aficionados. Relata que en un primer momento le atacaron a él y a su esposa. "Nos robaron dos de las 4 entradas. "Llevaba a mis hijos de la mano y les protegía. Ellos nos metían las manos en el bolsillo, nos sacaban todo y después fuimos a la Policía y dijeron que daban entradas a quienes les habían robado". Finalmente Varsavskyy su familia pudieron entrar al campo. Pensaron que lo peor ya había pasado pero al salir del campo comprobaron que la situación era aún peor.

Destaca que los fans del Liverpool y del Madrid se unieron "para plantar cara a estos criminales". "Se reían de nosotros, y de nuestros niños que estaban llorando y entraron en pánico", relata. No puede imaginarse que algo así ocurriera en España.

Cuenta la periodista de Antena 3 Deportes Rocío Martínez que si no hay suficientes imágenes de la salida de los jóvenes del estadio es porque en ese área, alejada de la entrada al campo, no había cámaras de prensa. "Vi aficionados salir corriendo detrás de estos chavales". Ella misma pensó en grabar lo sucedido pero decidió no hacerlo por el riesgo de que le robaran el teléfono.