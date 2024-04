Un empleado realquila ilegalmente su mansión por 4.000 euros a la semana

El primer paso que ha tomado el dueño es acudir a una empresa antiokupación que ya se ha puesto en marcha avisando a los turistas inquilinos que estaban en un alquiler ilegal.

Más de 1.500 metros de parcela, 400 metros construidos, 7 suits que se alquilan por un valor de 4.000€

Hablamos en directo con Alberto en representación del propietario y Odón el representante de la persona que en un principio era el estafador que ahora es estafado. Ahora hay una villa okupada haciendo dinero haciendo a personas ajenas a la propiedad.

Alberto asegura que acuden "a buscar a una solución debido que la vivienda está okupada sin ningún título jurídico por parte de los okupas". Cuenta que Odón le ha mostrado un contrato de arriendo que asegura no es legítimo, que están intentando "llegar a un entendimiento para buscar una solución".

La villa está alquilada ilegalmente hasta febrero de 2025

El señor que se ocupaba del mantenimiento de la mansión alquila al al cliente de Odón esta propiedad. A lo que Odón responde: "Mi cliente vio la oferta a través del portal Idealista vio el anuncio de la propiedad en alquiler , contactó a través de una agencia inmobiliaria y esta le puso en contacto con el señor que pensábamos era el representante de esta propiedad. Aportó llaves de la casa, documentación, entendimos de buena fe que estaba legitimado para alquilar la propiedad.

Odón añade, se firmó un contrato de arrendamiento ya que se le indicó que iba a ser la vivienda de nuestro cliente, pero cuando no estuviera el viviendo la iban a ponerla en alquiler vacacional para tener más rentas, pagar el alquiler y obtener un beneficio.

Alberto el representante del propietario original confirma que ha realizado una investigación para corroborar cuando estaría disponible la villa, asegura que puede haber hasta 60 personas implicadas en la estafa y que está reservado hasta febrero de 2025 y con cargos de reserva de unos 1.000€ por cada uno de los huéspedes.

¿Qué solución tiene?

Odón asegura que se van a sentar para intentar llegar a un acuerdo ya que han sido ambos víctimas de una estafa y si no en el peor de los casos si no se consigue llegar a un acuerdo habrá que ir a un procedimiento judicial y que sea un juez quien determine si el contrato que hay firmado es válido o no. En este punto Alberto comenta que mirarán por los huéspedes que tienen reserva pero en el caso de no llegar a un entendimiento lo que haremos será "querellarnos por una supuesta estafa por r un lardo, y por otro, hablaríamos del tema de la usurpación de la vivienda "