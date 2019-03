Emotivo regreso del periodista Paco González tras el asalto a su familia

A las 8 de la tarde todo está preparado para que Paco González regrese a su programa de radio tras pasar los días más duros de su vida. Sus compañeros le esperan para arroparle. A las 8 y 12, tan solo 3 minutos antes de que comience el programa, Paco entra en el estudio. Sonriente, se sienta en su silla. Pregunta cuanto tiempo tiene, quiere decir algo antes de empezar.

Lo lleva todo anotado en unos folios. Y aunque se le nota nervioso, intenta mantenerse entero. "Hace 13 días intentaron matar a mi mujer y pudieron hacer lo mismo con mi hija". Pero le cambia la cara en el momento en que comienza a hablar de Maite, su mujer, y de su hija María. "Maite dice que le han podido quitar todo, pero que solo le han quitado la sonrisa. Es el corazón de la familia en torno al que giramos todos y está sacando fuerzas de no se dónde".

Lo primero que quiere hacer es dar las gracias. "Lo primero es dar gracias porque sigan vivas. Cualquiera de las puñaladas que Maite recibió podría haber sido fatal. También quiero dar las gracias a mi hija por salvar a mi mujer y a mi mujer por salvar a mi hija. Cronológicamente también doy las gracias a Jesús Barrantes, el padre del colegio que se bajó de su coche con sus niños dentro para ayudar a mi familia y provocó que los agresores salieran huyendo. Gracias a Héctor y a Antonio, las personas que llamaron a la Policía y siguieron a los asesinos y gracias a la Policía local y a la Guardia Civil por detenerlos tan pronto".

Paco se dirige a las personas que intentaron acabar con la vida de su familia "Cuando recibió la primera cuchilada se abalanzó sobre su asesino. Sé que debería decir agresor, pero no me sale. No me importa el odio eterno que siento y sentiré por ellos en esta y en mil vidas más".