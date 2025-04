El emotivo momento entre Pedro Piqueras y Gonzalo Miró recordando a su madre: "Dijo: '¿Te apetece cambiar de trabajo?' Estoy aquí gracias a ella"

Emocionado, con una sonrisa de oreja a oreja y sonando "Volver", Pedro Piqueras pisaba hoy el plató de Espejo Público, el programa que él mismo fundó hace 28 años.

"Aquí hay mucha gente joven que no conozco, pero quedan muchos amigos de aquella época y ha sido emocionante encontrarme con ellos" confesaba Piqueras después de saludar a muchos por los pasillos.

Junto a Susanna Griso y al resto de colaboradores, Pedro Piqueras ha repasado grandes momentos de su trayectoria en Antena 3.

Fue en 1993 cuando el presentador ficha por esta casa, uno de los periodistas más carismáticos de la televisión llegaba a los estudios de Antena 3 con un carácter y una personalidad arrolladora. Su primera aparición fue en la segunda edición de Antena 3 Noticias, junto a la comunicadora María Rey.

En septiembre de 1998 y después de fundar "Espejo Público", Piqueras vuelve a los informativos poniéndose al frente de las ediciones de fin de semana junto a Miryam Romero primero, Sandra Barneda después y finalmente en solitario.​ En septiembre de 2023​ se hace cargo de las mañanas de Antena 3 con el magazine "A plena luz".

"La importancia de la verdad y la mentira"

El presentador ha aprovechado su visita al matinal para presentar su nuevo libro "Cuando ya nada es urgente", una reflexión sobre los éxitos, fracasos y la importancia de los pequeños detalles, como llegar, estar y saber irse a tiempo. Piqueras habla también de la importancia de la verdad y la mentira en el periodismo, "a veces tengo la sensación de la que la mentira se impone demasiado sobre la verdad sobre todo en redes", asegura Piqueras.

"¿Te apetece cambiar de trabajo?"

Bajo la atenta mirada de Gonzalo Miró, el presentador hablaba y agradecía su trayectoria profesional a su madre, Pilar Miró "yo llego a la televisión por ella".

Piqueras recordaba cómo después de una prueba en televisión, una Pilar Miró sonriente y con una elegancia especial le citó en su despacho y le dijo "¿te apetece cambiar de trabajo?". Fue cuando el periodista pasa del Informativo que hacía en Radio Nacional de España a presentar y dirigir el Informativo más importante de Televisión Española.

"No me caí del susto pero no estaba muy convencido de mi capacidad entonces" confesaba el presentador. Entre risas, Gonzalo Miró añadía "lo bueno es que Pedro tuvo mucho tiempo para pensárselo"... "sí, cinco minutos, su madre era así..." bromeaba Piqueras.

"Vi que tenía que dejar la tele y pensar un poco en mí"

El presentador ha confesado que hubo un momento en que cree que debe dejar la televisión por una serie de circunstancias "pero yo a la televisión la quiero mucho" aseguraba "yo le debo mucho a la televisión pero llega un momento que digo que tengo que pensar un poquito en mí".

"¡Tú fuiste el Rey de las escaletas!", aclamaba Susanna Griso.

Matías Prats y Vicente Vallés son otros grandes rostros de la televisión que han querido felicitar y mostrar su cariño a Pedro Piqueras a través de mensajes grabados, mensajes que el mismo Piqueras recibía y respondía durante la entrevista en el matinal.

Los colaboradores de Más Espejo se suman a la entrevista

Todos querían homenajear al carismático Pedro y allí estaban. Gema López mostraba su cariño al presentador dándole las gracias públicamente por valorar a la prensa del corazón "importa más el cómo que el qué" afirmaba Piqueras, "se puede hacer prensa del corazón con dignidad, no hay tema menor".

Miquel Valls le hacía una pregunta al periodista: "¿Cuándo tú eras más joven eras más barato y moldeable?" Sí, respondía Piqueras "un periodista conforme se va haciendo está más seguro de sí mismo y es más difícil que alguien te diga que hagas las cosas de una determinada manera", pero asegura de que eso es así, que es normal.

Entre risas y bromas, el periodista Óscar Castellanos recordaba una secuencia donde Piqueras y él están en pleno Informativo. El presentador se colaba en el plano de Castellanos, algo que reconoce que hizo y, que aún recuerda, fue para flirtear con Idoia, antigua compañera de regiduría. "Nunca conté la verdad, ahora lo puedo contar... era una chica muy guapa y muy buena persona"

Lourdes Delgado, también compañera del matinal, valoraba muy cariñosamente la labor de Pedro durante los años que compartieron redacción "fuiste mi primer jefe, yo estoy aquí gracias a ti", reconocía agradecida la periodista.

