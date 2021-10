La emoción de Pablo Díaz al felicitar a Roberto Leal por su Ondas de Pasapalabra

Roberto Leal ha ganado el Premio Ondas 2021 al mejor presentador por el programa Pasapalabra. Susanna Griso ha querido dar la enhorabuena a Leal en directo en Espejo Público y además le ha sorprendido con la felicitación de Pablo Díaz, ganador del bote de Pasapalabra.

El concursante ganó el bote en un momento histórico para el programa con Roberto Leal y por ello ha querido felicitar en directo al presentador: "No hay persona que se lo merezca más, no solo es un profesional como la copa de un pino, es que, además, tiene un corazón gigante y te hace sentir genial". Por su parte, Roberto ha comentado que fue Pablo Díaz fue una de las primeras personas en felicitarle tras hacerse público y señala que no hubiese sido posible sin la ayuda de los concursantes y compañeros de Pasapalabra.

Por otro lado, manifiesta que se emocionó mucho al conocer el premio: "Solté el móvil y me puse a llorar" y apunta que le dedica el premio a Pepe, su padre. "Mi primer pensamiento fue para mi padre, que falleció hace dos años. Me da pena que se esté perdiendo cosas que le están pasando a su hijo", lamenta.

Comenta que, en los últimos años, a pesar de que su padre disfrutaba mucho con lo que hacía, no podían compartir una conversación con facilidad. Aun así, señala: "Afortunadamente tengo a mi madre, familia y amigos para que lo disfruten". Leal considera que "se premia algo que es innato" y señala que "la gente compra al que ve humano". "Para mi no es un don, no sabría hacerlo de otra manera. Me ha cogido en una época en la que se premia a los presentadores por ser naturales. Cuanto más normal seas, más gente te va a rodear siempre", finaliza.

Puedes ver la entrevista completa a Roberto Leal tras ganar el Premio Ondas a mejor presentador en Espejo Público a través de Atresplayer.