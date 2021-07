¿En qué ha gastado Pablo Díaz parte del premio de 1.828.000 euros de Pasapalabra?

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo" ha dicho Pablo Díaz, ganador del programa Pasapalabra. En el programa Espejo público le han preguntado a Pablo en qué se ha gastado los primeros euros del premio, 1.828.000 €. "Si te lo puedes creer en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch" he revelado.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas" ha explicado el ganador de Pasapalabra, Pablo Díaz.

Dice Pablo Díaz que quiere gastar el premio en independizarse porque "no mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa". Otra cosa es la tajada de Hacienda al premio de Pasapalabra. "Representa el 43 % en la comunidad de Madrid".

En algunos casos Hacienda se queda incluso más que el propio concursante. "Aquí en Madrid es el 43%, unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes" ha asegurado Pablo.

"A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión" ha explicado el ganador de Pasapalabra. "Soy bastante austero. Es curioso, porque de caprichos lo único que a lo mejor me gusta gastarme es en cosas de videojuegos que es lo que más me gusta. A lo mejor algún viaje con mi novia, o con mi familia".

Para Pablo Díaz su familia es lo principal: "En realidad, la casa no me la voy a comprar yo, la casa se lo voy a comprar a mis padres. No sé si voy a independizar yo o yo voy a independizar más a mis padres".