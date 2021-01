El milagro de Matías, el sacerdote atrapado que sobrevivió a la explosión de gas en Madrid

Pasadas las 15:00 horas del miércoles, un escape de gas provocó una fuerte explosión que dejó completamente desnudo a un edificio en calle Toledo, Madrid. En las dos plantas superiores residen varios sacerdotes, entre ellos Matías, que se quedó a atrapado durante el incidente sobreviviendo milagrosamente.

El cura se encontraba en el quinto piso cuando el edificio explotó repentinamente. El incendio y los desperfectos impidieron que Matías pudiera salir de ahí, quedándose atrapado entre llamas y cascotes. Como un milagro, el padre sobrevivió ileso al incidente.

Prueba de ello es el vídeo que grabó minutos después de la explosión, en el que muestra cómo ha quedado la planta del edificio en la que se encontraba atrapado. Sin paredes, con el techo caído y todo lleno de escombros, el padre grabó el estado del edificio por dentro.

Durante la grabación, Matías pide que recen por él, pues su vivienda ha explotado y no sabe si podrá salir de ahí.

"El edificio acaba de estallar, nuestra casa, por la tubería del gas. Estoy atrapado en el quinto piso y hay un incendio, no puedo bajar. Rezad por mi, no sé si me van a poder rescatar de aquí", cuenta el sacerdote.

