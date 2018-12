El joven al que su exnovia y una amiga acusaron falsamente de amenazas: "El abogado me dijo que me iba a joder la vida"

DENUNCIA FALSA

Marc, acusado falsamente de amenazas por su exnovia y una amiga de esta, ha tenido que volver a los juzgados a declarar pese a que se ha demostrado que él no tuvo nada que ver con los mensajes. Considera que el abogado de su expareja sabía que la denuncia era falsa y asegura que el letrado le amenazó: "Me dijo que me iba a joder la vida y que me metería en la cárcel".