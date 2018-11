El joven al que su exnovia acusó falsamente de acoso : "La Policía me decía sabemos que no pasa nada pero te tenemos que detener"

PICASSENT |FALSAS AMENAZAS

El joven cuya identidad fue suplantada por una amiga de su exnovia para mandarle a esta mensajes amenazantes asegura que lo peor de este calvario ha sido ver a sus padres sufrir. "Ahora se ha hecho un poco de justicia pero llevo un año y pico sufriendo", señala. El joven fue acusado de enviar amenazas terribles a su exnovia hasta que los investigadores descubrieron que los mensajes provenían de un teléfono que en realidad suplantaba el número de Marc. Detrás de esa suplantación estaba una amiga de su expareja, que a su vez está siendo investigada por su posible implicación en la trama. Marc denuncia que este caso perjudica a las verdaderas víctimas de violencia de género y que por su condición de hombre no se le escuchaba. "Los policías me decían, sabemos que no pasa nada pero te tenemos que detener", señala.