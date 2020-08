El hijo del tercer fallecido por el virus del Nilo: "Mi padre ha muerto por un accidente que se podría haber evitado"

Este viernes falleció un hombre de 70 años que estaba ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, por virus del Nilo, siendo el tercer fallecido. Hay un total de 47 infectados, según la Consejería de Andalucía y de los 47 infectados, 33 no han dado positivo en todos los parámetros clínicos de fiebre del Nilo. Por su parte, está confirmado que las 14 personas restantes están contagiadas.

El brote se ha registrado en Andalucía y se cree que se debe al aumento de un 30% de los mosquitos en la zona donde están los humedales del Doñana y el Guadalquivir, por la zona de La Puebla y Coria del Río. Espejo Público ha podido hablar con David, hijo del tercer fallecido, el cual manifiesta que aún no se creen lo ocurrido, "siempre pensamos que mi padre moriría por un fallo en el hígado y no por un accidente que se podría haber evitado". A su parecer, "cuando una parte del río está tan salvaje y no hay fumigaciones, se acerca mucho a que puedan pasar desastres".

Cree que se debería haber controlado la zona e indica que le gustaría pasear tranquilo sin miedo a que le pueda picar un mosquito a él o a cualquier persona. Comenta que junto con otros afectados por el virus del Nilo van a crear una plataforma para unirse, ya que asegura: "Hay muchas personas que están mal, pero no hablan". Por último, destaca que los médicos le dijeron "llorando" que, por el momento, no hay cura y la enfermedad "es muy letal".

