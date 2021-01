El asador de pollos que calienta el pueblo de Villamuelas, en Toledo, sin luz desde hace 4 días por la nieve

Villamuelas, en Toledo, lleva 4 días sin electricidad por el temporal de nieve. Filomena ha dejado a su paso varias localidades sin suministro e incomunicadas. Sin luz, es imposible calentar las casas y la comida. Un asador de pollos que no funciona con electricidad sino gas butano ayuda a calentar los alimentos de los habitantes de esta localidad toledana.

"No podemos calentarnos, no tenemos nada de electricidad. La comida se está estropeando, no podemos cocinar. Nos bajamos a los coches con un pequeño transformador para cargar los teléfonos y calentarnos", aseguran los vecinos que tratan de recuperar la normalidad. Se quejan de la falta de ayuda. El generador que se sitúo en el pueblo dejó de funcionar y siguen sin electricidad. "Nos calentamos gracias a una pollera porque sino esto es insostenible. Nadie hace nada y aquí estamos dejados de la mano de Dios", afirma la dueña del establecimiento, situado en la plaza de Villamuelas.

En el asador de pollos de Villamuelas, la pollera calienta la comida de los vecinos de la localidad toledana para poder dar algo caliente a los niños. Las placas de inducción de las cocinas no funcionan por la falta de suministro eléctrico. El local hace la función de cocina para muchos de los vecinos de Villamuelas.

Rafa, carnicero de Villamuelas, ha perdido todo el género por la falta de suministro eléctrico debido al temporal de nieve. "Se ha echado todo a perder. Una vez que le cambias la temperatura a la carne se echa todo a perder. Esto es una habitación cerrada, una vez se pierde la temperatura la carne se pierde. Tuve que tirar toda la carne a la basura. He perdido unos 4.000 euros en género".