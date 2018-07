El abogado de la denunciante de 'La Manada': "La víctima se encuentra muy decepcionada, especialmente con el voto particular"

El abogado de la denunciante de 'La Manada', Carlos Bacaicoa, considera que Ricardo González, el magistrado que emitió un voto particular para absolver a los denunciados, está sufriendo un "linchamiento".

Sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aludía a un posible problema del juez considera que "si este señor tenía algún problema el ministro tenía que haber actuado antes, no después". "A mi no me consta que tenga un problema psicológico o de otro tipo", señala. Aunque si admite que este magistrado "es conocido porque tiene un criterio particular en determinadas sentencias".

"En mi época las relaciones sexuale sno se mantenían así"

Ha confirmado que la denunciante va a recurrir la sentencia. En relación a la filtración de datos personales de la víctima en determinadas páginas web, confirma que el asunto se está investigando por la Policía.

Le consta que la denunciante está muy decepcionada con la sentencia, y especialmente con el voto particular. Lo que más le llama la atención del voto particular es que en su época "las relaciones sexuales no se mantenían así". "Yo no veo el jolgorio festivo por ningún sitio", matiza.