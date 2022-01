El economista Daniel Lacalle revela el peligro del conflicto Rusia-Ucrania: "El riesgo total no es una guerra"

Señala el economista Daniel Lacalle que ya en el año 2014 vivimos una crisis en Ucrania que llevó a una situación muy similar a la que tenemos en la actualidad. Una situación que, recuerda, se resolvió con la anexión de Crimea. Cree que nos estamos centrando en escenarios que probablemente ni EEUU ni Rusia están considerando como lo es la guerra.

Apunta Lacalle que hay 3 factores en juego y el gran problema es el acceso a los gasoductos que unen con Europa. "Por eso Alemania ha advertido que mucho cuidado con las sanciones porque ellos dependen mucho del gas ruso". Afirma Lacalle que el segundo problema es la parte del petróleo. "Para la parte noreste de Ucrania que linda con Rusia ahí hay una enorme bolsa de campos de petróleo que serían una oportunidad fantástica paralas petroleras rusas LukOil o para Rosnef". Lacalle señala el acceso a los productos agrícolas como la tercera problemática.

"El riesgo no es una guerra total, es otra anexión y un Gobierno títere puesto por Rusia porque EEUU no va a apelar", añade. Recuerda Lacalle que EEUU es independiente en gas y en petróleo y no tiene estos problemas que sí mantiene la Unión Europea.

