La tremenda bronca entre Elisa Beni y Daniel Lacalle: "Tus fans me dicen en Twitter que grito porque no me dejas hablar"

La ley de la vivienda que regula los alquileres que acaba de aprobar el ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado un gran debate entre las diferentes fuerzas políticas, empresarios y propietarios de viviendas. Esta polémica ha llegado también al plató de Espejo Público.

La mesa de comentaristas abordaba esta nueva norma. Señalaba la periodista Elia Beni que se trata de una copia del modelo alemán que propuso la administración de Angela Merkel. "En Alemania se ha aprobado en referéndum que se haga una ley para expropiar 240.000 viviendas, el 56% le piden a sus legisladores que expropien", afirmaba.

El economista Daniel Lacalle aseguraba que el dato que aportaba la periodista era falso, ya que el referéndum de la administración Merkel no era vinculante. Esta desacuerdo ha ido subiendo de tono hasta que Lacalle ha calificado el dato como "mentira". "Guárdate lo de la mentira o la verdad en el bolsillo, no me puedes estar acusando de mentir por la cara", le espetaba la periodista.

Beni mostraba su enfado y le advertía a Susanna Griso: "Me niego a que se me impida hablar". La bronca iba más allá y le llegaba a decir: "Tus fans me dirán que grito en Twitter porque tú no me dejas hablar". Una afirmación que pillaba por sorpresa a Lacalle que respondía: "¿Mis fans? ¿Y los tuyos no dicen nada, son un encanto?".

