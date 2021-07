La economista Alicia Coronil, sobre la subida del SMI: "Muchas empresas no podrán asumirlo"

La tendencia del mercado laboral española es positiva según declaró ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño. Si se mantiene en verano, podríamos recuperar el nivel de febrero 2020 a principios de otoño. Para la economista Alicia Coronil, "la pandemia puede reducir esas expectativas de crecimiento en el sector turístico. Este sector es esencial para la economía y no solo por el efecto que genera en torno a la movilidad sino porque a su vez es un efecto tractor en muchos sectores industriales, tecnológicos y también, es marca país."

Pero ¿esta subida del SMI es un guiño al PSOE? ¿Es el momento de hacerlo? Sobre el SMI, la economista Alicia Coronil asegura qué "el Banco de España ya avisó que la subida anterior había generado una barrera de entrada al mercado laboral en torno a 190.000 personas y además, no podemos olvidar que el tamaño empresarial de España es muy reducido."

"Estamos hablando de que el 99,3% de nuestras empresas tienen menos de 50 trabajadores, la mayoría de ellas tienen menos de 10 trabajadores, es decir, son microempresas. Y muchas de ellas se están viendo muy afectadas por esta pandemia del covid no solo en el sector turístico sino también en torno a la movilidad y estos cambios de hábitos de consumo que hemos tenido que adoptar" explica la economista Alicia Coronil en el programa Espejo Público.

Para la experta hay que ver la fotografía real de estas empresas. "Podemos vernos en un escenario de mayor morosidad, de mayor quiebra en el tejido empresarial Y eso afecta negativamente a la creación de empleo futuro. Lo que necesita realmente nuestro mercado laboral es una reforma que profundiza en la flexibilidad, en la contratación, luchando contra la dualidad, impulsando la productividad y el crecimiento de nuestras empresas que son las que traen asociadas una mayor calidad de empleo y también unos salarios más altos como nos dicen las estadísticas

Según explica la economista Alicia Coronil "no descarto que veamos como ya hecho el FMI una rebaja de las previsiones de crecimiento económico si no conseguimos efectivamente remontar y que la campaña de verano sea mejor de lo que ya se proyectaba. No debemos de olvidar otros elementos de riesgo como este repunte, la inflación, el encarecimiento que se está produciendo en muchas materias primas básicas tanto alimenticias como metales y los costes de transporte, con lo cual la economía sigue con esa fragilidad en torno al cual va a ser su senda de crecimiento no solo por la pandemia sino también por esos shock de oferta que estamos viviendo a nivel global."

