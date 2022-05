Dormir en la calle porque tu okupa no puede pagarte: "Me han hecho igual de vulnerable que ellos"

María Luis lleva 2 años sin poder entrar en su vivienda de Carabanchel Alto (Madrid) y sin cobrar el alquiler. Ha pedido ayuda pero como ya no sabe qué hacer ha decidido dormir frente a su vivienda. Su inquilina tiene un certificado por parte de la concejalía de asuntos sociales que la sitúa en una situación límite, aunque ella solicita que se revise esa consideración.

"Un día después de que nos confinaran ya me dijo que no me iba a poder pagar"