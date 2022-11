¿Dónde podemos comprar una vivienda barata ahorrando un 30%?

Los precios están disparados y aunque empiezan a pisar el freno el coste de la vida ha subido un 7,3% en un año según el último registro del INE. Todo es más caro y la vivienda no escapa a estas subidas. El sector inmobiliario de segunda mano se ha encarecido un 7% de media en España según el portal Fotocasa. Entre este incremento y el encarecimiento del euríbor, que no deja de subir, muchos que se planteaban comprar una casa ahora hacen cuentas y ven que no se lo pueden permitir.

Con este panorama las subastas judiciales se han convertido en un atractivo mercado para poder adquirir una vivienda a un precio más razonable. Héctor Arderíus, inversor inmobiliario y fundador del portal subastanomics, lleva 30 años trabajando en este sector y reconoce que se pueden encontrar viviendas más baratas. En su caso, nos explica, él se compró su primera casa en una subasta y desde entonces ha pujado por cientos de inmuebles como inversión. Pero no todo es coser y canta, reconoce Héctor, para encontrar un chollo hay que saber moverse en este mercado porque ser "subastero"es un trabajo en sí mismo, hay que conocer el sector donde queremos comprar y sobre todo tener mucho sentido común.

"Una subasta es como echar un pulso, gana el que más paga" experto en subastas

Cualquier persona puede entrar en estas subastas judiciales y empezar a participar en una puja. Una subasta, dice, es como echar un pulso donde gana el que ofrece el precio más alto. Actualmente todas las subastas, menos las de la seguridad social que siguen siendo presenciales, son virtuales y para entrar es tan fácil como acceder al portal de subastas del BOE. Las subastas judiciales duran unos 20 días desde que se publican hasta que se adjudican. En este tiempo podemos estudiará el expediente judicial y analizarlo todo para ver si nos compensa entra o no en la subasta. Hay que cerciorarse de si la casa tienen cargar registrales, deudas, de quién es el bien, en que estado de la vivienda, etc.

Lo más importante para hacer una buena puja es una subasta:

- Conocer el sector donde vamos a pujar

- Comprar barato es la clave

- Tener paciencia y no pujar hasta el final

- En la última media hora de la subasta está la clave

- Saber hasta dónde podemos llegar para no pagar de más

- Fijarse un objetivo mínimo de ahorro que ronde el 30%

Viviendas por 27.000 euros que se venden a 150.000

Como experto en el sector de la subastas judiciales, Héctor Arderíus, ha comprado y vendido cientos de viviendas en las tres décadas que lleva metido en este mundo y uno de los grandes chollos que ha comprado fue un apartamento en Ibiza, en la zona de Santa Eulalia, por 27.000 euros que luego vendió por 150.000 euros. Esto es algo, explica, inusual porque lo normal es tener un ahorro del 30% respecto al precio que se podría comprar en el mercado libre. Otro ejemplo es la casa que nos enseña una vivienda en Móstoles, Madrid, que compró tiene 85 metros cuadrados y dos dormitorios en mayo la compró en una subasta por 113.000 euros ahora la tiene a la venta por 180.000 euros y confía en venderla pronto. Cada comprador se fija sus objetivos, dice Héctor, para comprar y para retirarse de la subasta y en su caso trabaja con un marguen del 30% ó 40% de ahorro, algo que podríamos decir es normal si compramos en una subasta judicial.

En una subasta judicial podemos encontrar de todo. Cualquier cosa en manos de hacienda, la seguridad social, los bancos... Las subastan ponen a la venta bienes muebles e inmuebles para que el deudor pueda zanjar la deuda con los acreedores y sacar el mejor precio posible.

¿Qué podemos comprar en una subasta judicial?

En una subasta judicial podemos comprar:

- Viviendas

- Locales

- Garajes

- Fincas

- Coches

- Vehículos industriales

- Maquinaria

- Joyas, etc.

"Hay que pagar al contado, te dan 40 días y si en ese plazo no tienes el dinero pierdes el depósito" Héctor inversor inmobiliario

El principal inconveniente de comprar en una subasta judicial es que hay que tener el dinero en cash nos dice Héctor "hay que pagar al contado, te dan 40 días y en 40 días tienes que pagar. Si en ese plazo no tienes el dinero pierdes el depósito que has ingresado para participar en al subasta y en lugar de hacer negocio has perdido dinero". Lo mejor para principiantes es empezar poco a poco invirtiendo cantidades módicas hasta que vayan cogiendo práctica.