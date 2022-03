División en las organizaciones de transportistas: "Hacen planteamientos demagógicos que no están amparados por la ley"

Marcos Basante es presidente de ASTIC la asociación de transportistas internacionales de carreteras. La plataforma nacional para la defensa del transporte que ha convocado los paros de los transportistas señalan que no se sienten representador por organizaciones como la de Basante. Señala este empresario del transporte que la plataforma no se tiene por qué sentar a negociar con el Gobierno.

Mantiene que su asociación, ASTIC, representa "a la asociación decana de las asociaciones de transporte en España son 200 socios y tienen 21.000 camines". "Somos esos que ellos llaman los grandes y que dicen que son los que están arruinando al sector".

"El Comité Nacional no es un tío vivo de quita y pon", afirma. Explica que el año pasado hubo elecciones al comité a las cuales esta plataforma no se sumó porque no tenía socios: "Esto es una guerra entre asociaciones de autónomos". "Este señor quiere quedarse con el cien por cien de Fenadismer y Fetransa cuando tenga consolidado su proyecto a base de mentiras y difamaciones".

"Los señores que se manifiestan son igual de empresarios que yo"

"Yo no he comido gambas en el ministerio en mi vida", apunta. Gestionan 250.000 euros de subvenciones para formación auditadas por el ministerio. En diciembre firmaron unos acuerdos con el ministerio que destaca que se han transcrito en un real decreto y se han aprobado esta semana en el Congreso sin ningún voto en contra. Entiende que "evidentemente que hay autónomos que están sufriendo y hay que mejorar las condiciones pero en el comité nacional se trabaja con rigor". "No se puede plantear que cuando salgan a la carretera quieren seguir ganando dinero, eso lo quiere todo el mundo. Nosotros también, esta organización no puede hacer planteamientos demagógicos que no están amparados por la ley".

"Están obviando una cosa muy importante porque estos señores que se manifiesta son igual de empresarios que yo pero son autónomos. Tienen sus ayudas y sus ventajas fiscales", apunta. Cuenta que él mismo tiene una empresa con 250 camiones y está afectado por una crisis por la que cuando hace determinados portes pierde dinero.

"Cuando tenga consolidado su proyecto a base de mentiras y difamaciones"

"¿Antena 3 todos los meses gana el mismo dinero?", se pregunta Basante. La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, apuntaba: "Habrá meses que gane más o menos pero no venimos a trabajar dejando dinero en la empresa, todos cobramos". Defiende el presidente de ASTIC que al portavoz de la protesta, Manuel Hernández, le faltan 4 años para llegar al comité nacional, si llega y acredita su representación se sentará a negociar, explica. "Cuando tenga una locución con el Gobierno tendrá que plantear cosas ecuánimes y acordes a la legalidad vigente".

Pide Basante que se entienda la complejidad del sector: "hay 160.000 empresas y somos el sector más atomizado de Europa".

Puedes ver la entrevista completa de Marcos Basante es presidente de ASTIC la asociación de transportistas internacionales de carreteras en Espejo Público a través de Atresplayer.