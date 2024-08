Discrepancias entre un magistrado y un catedrático de Derecho sobre el juez Peinado: "Es absolutamente necesario y lo que legalmente procede"

Este lunes se volvía a ponerse en marcha el proceso judicial que investiga por supuesta corrupción y tráfico de influencias a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que instruye el juez Peinado como titular del Juzgado 41, de los juzgados de Plaza Castilla, de Madrid.

El proceso de instrucción se reanudaba con la ronda de toma de declaraciones, en calidad de testigos, de algunas de las personas que el juez considera que participaron en reuniones con Begoña Gómez, para tratar de esclarecer si se cometieron irregularidades.

"Contrario al ordenamiento"

Precisamente la mañana del lunes, el catedrático en Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Javier Álvarez, se mostraba muy crítico con la actuación y declaraciones de Peinado. El catedrático llegaba a referirse a Peinado como "señorito" y calificaba también su proceder como "impresentable" y "manifiestamente contrario al ordenamiento". Al mismo tiempo afirmaba que esas actuaciones "están escandalizando" al mundo jurídico.

Sin embargo, a juzgar por las distintas manifestaciones públicas de otros actores del ámbito judicial, existe una clara disparidad de criterio.

"Instrucción absolutamente correcta"

Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 11, y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, comenzaba pronunciándose sobre las actuaciones del juez a cargo del proceso, Juan Carlos Peinado. El magistrado lo hacía claramente a favor: "La instrucción está siendo, procesalmente, absolutamente correcta".

A ojos del magistrado, el juez Peinado está citando para tomar declaración "a quienes considera que intervinieron en determinadas reuniones con la investigada" en calidad de testigos, lo que se ajustaría a un procedimiento correcto.

Ruiz de Lara explicaba que en función de la declaración de esos testigos, el juez da traslado de aquellas pruebas que considera relevantes. Este sería el caso del vídeo de la declaración de Pedro Sánchez: "Es una práctica contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es procesalmente lo correcto".

Todas las actuaciones del juez Peinado serían susceptibles de que tanto los testigos como los investigados puedan "ejercitar su derecho de defensa", matizaba el magistrado.

"No hay que olvidar que estamos simplemente en fase de instrucción", subrayaba Manuel Ruiz de Lara. Proceso en que se estudia la posibilidad de si progresa o no el caso. También insistía Ruiz de Lara que todavía "no se ha abierto procedimiento abreviado contra la investigada", simplemente "se están practicando simplemente diligencias de instrucción, sin perjuicio de que después se determine la apertura la apertura del procedimiento o bien el sobreseimiento de las actuaciones".

Por último el portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial aseguraba lo siguiente: "Dar traslado de todas las pruebas o diligencias que se practiquen [...] es absolutamente necesario y es lo que legalmente procede [...]".