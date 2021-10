El director del plan de emergencias volcánicas de Canarias: "Tenemos que pedir que esto acabe pronto"

Miguel Ángel Morcuende, director del plan de emergencias volcánicas de Canarias, cree que el paso de la lava por el barrio de La Laguna es una posibilidad pero no tiene que darse por sentado. La evolución del volcán de Cumbre ha hecho pensar a los expertos que una nueva colada se podría descolgar hacia el barrio de La Laguna, de ahí el motivo de la evacuación. "Es evidente que ahora la mayor carga de lava no está en este punto, sino en la línea de lo que el mapa de peligrosidad nos marca como posible", explica.

Manifiesta que la mayor carga de lava se encuentra paralela a la colada primigenia que estaba tratando de llegar al mar. La primera colada se ha quedado con escasa alimentación debido al cambio en la ruptura del cono que ha conducido más la lava hacia el noroeste. "Hay una colada que tiene una alta carga, de esta se desgajó ayer el brazo que ha hecho evacuar a La Laguna", explica Mocuende.

"Este trozo que lleva toda la energía se ha comido bastantes viviendas y ahora va a hacer la labor de destrozo correspondiente en la zona de plataneras. Es inevitable".

Esta colada, explica el experto, puede formar otra fajana porque se supone que seguirá recibiendo carga pero esto dependerá de que no vuelva a haber un nuevo colapso en el cono. Volverá a salir lava en la dirección que se reconfigure, mientras haya aporte de lava detrás la colada seguirá avanzando y si no hay aporte habrá una nueva colada en otra dirección. "Esto es lo que nos tiene permanentemente en jaque y la causa de la nueva evacuación de La Laguna", señala.

El instituto vulcanológico de Canarias propone Tajogaite como nombre del volcán, una propuesta que no aprueba Morcuende. "Creo que este es un tema que debería ser elegido por la población de El Paso que es donde se inició este volcán, es lo tradicional pero no hago propuestas en este sentido. No me parece que sea lo mejor hacer propuestas desde organismos, hay que dejar que los vecinos nombren el volcán es lo lógico".

Llama al optimismo a los vecinos de La Palma y pone sobre la mesa el ánimo de los palmeros y la capacidad de trabajo. "Los palmeros tienen muchísimo que decir en el futuro y hay que pedir que esto acabe pronto", manifiesta.

