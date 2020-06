Díaz Ayuso, sobre los contagios de coronavirus: "Espero estar equivocada, pero todo indica que podríamos volver a empezar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere intensificar las campañas para concienciar de que el virus no se ha ido y sigue entre nosotros. "Algunos creen que esto ya ha pasado y no ha sido para tanto, pero es todo lo contrario esto ha sido la guerra y podría volver". Confirma que el pasado martes la Comunidad de Madrid registro 28 positivos en covid-19 que "es una cifra muy baja en una población de casi 7 millones pero no debe llamar a relajarnos porque nos pueden contagiar de manera masiva si no hacemos nada como en el aeropuerto de Barajas". "Ahora tenemos datos muy buenos. Pacientes en UCI tenemos 88 pero hay que seguir atentos", destaca.

Los médicos le comunican que la carga viral de los pacientes contagiados ahora es menor de lo que lo era en marzo. Se están dando muchos casos de contagio entre jóvenes. Destaca que en los casos en los que este colectivo desconoce si tiene patologías previas como epoc o está inmunodeprimido "el virus les puede causar bastante daño".

Asegura Díaz Ayuso que, si llegado el caso hubiera que cerrar algún municipio, ellos temporalmente sí pueden cerrar actividades pero la movilidad y los temas de seguridad ciudadana no les competen a las autonomía. Quieren decidir con la delegación del Gobierno una estrategia para confinar temporalmente municipios si hiciera falta.

Le preocupa que la epidemia vuelva a entrar por el aeropuerto de Barajas.Cree que este problema puede suceder en los principales aeropuertos de destino turístico como Valencia o Málaga. Se plantea establecer un pequeño hospital de campaña en el mismo aeropuerto. En otoño Madrid va a estrenar un hospital de campaña para epidemias y cree que a nivel internacional tenían que haber liderado una estrategia serológica de pruebas. "Espero estar equivocada pero todo indica que podríamos volver a empezar", advierte.

