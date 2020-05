A Isabel Díaz Ayuso el coronavirus le afectó en primera persona. Fue una de las primeras políticas en dar positivo por covid-19. Tras días de cuarentena y reposo domiciliario superó la enfermedad. Esa experiencia, sumada a la gestión de la pandemia del coronavirus que ha llevado de cerca, han cambiado su percepción de prioridades, tal y como ella mismo reconoce.

"A partir de ahora pienso hacer todo lo que esté en mi mano para que los ancianos de la Comunidad de Madrid vayan en palmitas. Ellos son las joyas que tenemos que cuidar entre todos" señalaba.

Reconoce que desde que ha vivido en sus propias carnes el coronavirus ha cambiado. "Lo he pasado tan mal y he estado tan a la carrera a los problemas reales que esto ha cambiado mis prioridades". "Muchas veces digo que esto del covid es lo peor y lo mejor que me ha pasado. Jamás he podido ser tan importante para ayudar en un momento dado a la gente. Cuando has visto tanto dolor lo demás no importa a partir de aquí no tengo miedo a nada", asegura.

Sobre las críticas a su reportaje fotográfico en El Mundo, asegura que fue una entrevista en profundidad de una hora el fotógrafo le pidió que posara de esa forma al final de la conversación y no pensó más allá."Lo que no quiero es que la gente piense que no estoy centrada en lo importante porque estoy a lo que estoy y es a procurar que la gente salga pronto de los hospitales y el virus no se propague por Madrid. Ni la imagen, ni la ropa ni el pelo... eso me ha dejado de importar", confiesa.

