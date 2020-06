Carmen Calvo reconoce que vivió una situación de "miedo personal" con el coronavirus: "El contagio lleva asociado una situación psicológica difícil"

El contagio de coronavirus de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo fue uno de los primeros casos de políticos que se conocieron. Ya recuperada, reconoce que lo ha pasado muy mal porque el contagio "lleva asociado el miedo y una situación psicológica difícil". "A mí al principio me daba pudor conmigo misma pero luego me di cuenta de que todos habíamos vivido una situación de miedo personal. Ahora no tengo tiempo para pensarlo porque hay mucho que hacer y estar tan ocupada me ayuda mucho", destaca.

Asegura que "el miedo es un paralizante de todo" y cree que "es bueno contarlo porque así la gente sabe que la pandemia continúa y contraer la enfermedad con virulencia es muy serio".

Señala que cuando la OMS decretó la pandemia el Gobierno llevó a cabo la medida más severa que era confinar. "No había otra manera democrática más rigurosa que decretar la alarma y poder cerrar colegios o limitar la movilidad". Desde el Gobierno esperan que todos contribuyan con responsabilidad. Señala que si se volviera a vivir una situación grave se volvería a decretar la alarma. "La salud es lo único importante y llegado el momento el Gobierno volverá a dar señales de responsabildiad".

Es consciente de que habrá brotes y cree que los más importantes es controlarlos lo antes posible. Cree que en algún caso los territorios con rebrotes volverán a las fases donde había algunas limitaciones.

Cree que al comienzo del estado de alarma se produjo un debate falso de que se podía limitar la movilidad de los españoles por otras fórmulas que no fueran el estado de alarma. Recuerda la vicepresidenta que en la legislación sanitaria hay posibilidades de aislamiento, "hay respuestas para casos puntuales pero no para el confinamiento general de una población".

Pide un entendimiento a la clase política y que no se dediquen a cruzarse vetos."Que entiendan que no estamos en una situación normal y que todos tenemos que ceder para sacar al país adelante bien y rápido".

No comparte los vetos "porque los escaños han salido de las urnas". "Nuestros socios de Gobierno sigue siendo la parte del arco parlamentario progresista. Esquerra está en un punto de arrancar un momento electoral y podemos entender que en esa tesitura haya decisiones en clave electoral pero si llevamos a invalidar un real decreto, lo hablamos con todo el mundo".

