Desvelamos cómo "el Cuco" confiesa que estuvo en la escena del crimen

"El Cuco", el menor condenado por encubrimiento en el crimen de Marta del castillo, aseguró en el juicio, y posteriormente en Espejo Público, que confesó haber estado en el piso donde asesinaron a Marta tras recibir presiones policiales. Sin embargo, Espejo público ha tenido acceso a unas grabaciones en las que se escucha al menor confesarlo todo ante la policía sin ningún tipo de presión policial. Los hechos se produjeron apenas un año antes de la celebración del juicio, cuando la policía le detuvo junto a su madre al incumplir la orden de alejamiento que pesaba sobre ellos.

En esa declaración ante la policía, "el Cuco" dice textualmente: "De camino yendo para la casa de Samuel, porque había quedado ya con Samuel. Me da la picá y me voy para la casa del Miguel, bueno en taxi. Me encuentro todo el ‘pescao’, vamos. Y me encuentro allí al hermano, a Miguel y a alguien más que no vi yo quién era. Creo que era una mujer, pero no le eches mucha cuenta porque ese día tampoco iba yo muy... Yo llegué, me vi el pollo y yo me apoyé en el escritorio. Estaba todo mareado, empecé a sudar. Cuando movieron a la niña, se la llevaron para afuera, yo me quedé en el cuarto allí todo planchado. Y no sé cuanto tiempo pasó. Pasó un largo rato. Y yo cuando salí nada más estaba Miguel limpiando por allí fuera. Vamos que allí no estaban ni el hermano, ni la otra persona. Ni nada de nada. Ni la niña ni nada de nada. Cuando salí me dijo Miguel que le ayudase a limpiar. Me quedé todo loco, enganché una fregona; fregué dos "patás" y yo le dije a Miguel, "mira, me voy de aquí". Y yo me fui para mi casa todo planchado, todo rallado..."

"El Cuco", también habla sobre el paradero de Marta. "¿Tú por qué te crees que no os he dicho dónde está la niña? Tú te crees que con toda la que me habéis dado, el mismo día que tú y yo hablamos, ¿Por qué te crees que no te lo dije? Porque no lo sé. ¿Tú te crees que si yo lo supiese, yo sabiendo que me lo voy a comer entero; yo por qué carajo voy a seguir callándomelo? "