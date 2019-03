"El Cuco" asegura que Miguel y su hermano "quitaron de enmedio a Marta"

Algo más calmado, "el Cuco" intenta explicar su actuación y cómo se encuentra, a su juicio el caso de Marta del Castillo tras las últimas revelaciones. "Miguel Carcaño ha hablado ya nueve veces y se está cachondeando de todos ustedes. Me han encerrado por una causa en la que no he tenido nada que ver", se defiende.

Sobre la localización de los restos de Marta del castillo, "el Cuco", lo tiene claro. "Se la quitó de enmedio. El Miguel y el hermano se la quitaron de enmedio y yo estaba mientras pegando carteles. ¿Te crees que voy a tener la sangre fría de cargarme a una niña o de saber dónde coño está y llevar la bicicleta forrada con la imagen de la niña? ¿Tú qué te has creído, que soy un animal?".

Después de las declaraciones de un infiltrado policial en el entorno de la familia de "el Cuco" y en las que asegura, entre otras muchas cosas, que su madre hizo bromas sobre la muerte de la joven sevillana e incluso se llegaron a plantear darles una paliza, "el Cuco" asegura que se "han sacado de contexto. En un momento de calentón se dicen muchas cosas". "Aquí somos muy exagerados y yo mismo alguna vez he dicho cosas que no voy a hacer nunca", asegura "el Cuco" en relación con las frases de su madre en las que dice que le gustaría dar una paliza a la madre de Marta.

Por último, "el Cuco" incluso tiene un mensaje para los padres de Marta del Castillo. "Se el pensamiento que tienen de mí. Yo siempre he sido muy claro y les puedo decir que sigan luchando y que no paren nunca hasta que no se saque la verdad. Sobre mi madre les pido que no le tengan en cuenta sus palabras".