¿Sacó a cenar a un restaurante la policía tailandesa a Daniel Sancho?

El caso de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, está acaparando muchos titulares en España. Todo después de que el propio Daniel haya confesado, el presunto, asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano, en la isla de Koh Phangan. Espejo Público ha podido hablar con Ramón Abarca, periodista y delegado de la agencia EFE en Tailandia y una de las pocas personas que ha podido hablar con el acusado.

Abarca ha contado algunos detalles de la confesión de Daniel Sancho e incluso ha explicado que el mismo Sancho le trasladó que la policía tailandesa lo estaba tratando muy bien e incluso lo sacó a cenar a Sancho, algo que ha llamado la atención. Y es que se trata de un trato inédito y muy inusual con un sospechosos de un asesinato. Bárbara Royo, abogada penalista, cree que detrás de ese dato está la intención de las autoridades tailandesas de trasladar a España un trato que no es verdad a Daniel Sancho.

"A través de la Agencia EFE Tailandia nos está intentando colar una versión maravillosa en la que respetan los derechos humanos, tratan muy bien a los detenidos, donde la Policía nunca miente y donde incluso se le saca a cenar a un restaurante. Algo que no pasa ni en España ni en ningún país democrático. Es mentira", explica Bárbara Royo.

Luis Garrido-Julves, periodista en Tailandia, cree en cambio que "es un trato sorprendente, pero no del todo". "Este trato es sorprendente, pero no del todo. Es la isla de Koh Phangan, un lugar donde la actividad criminal en menor que en Bangkok y la presencia policial más pequeña. En Tailandia es muy común que se salte todo tipo de protocolo en el código penal sobre todo porque ellos ya tienen a su culpable y si ellos han visto que es colaborador pueden llegar a hacerlo, no es habitual pero en una isla turística pueden hacer lo que quieran", ha indicado Luis Garrido-Julves.

Daniel Sancho aseguró sentirse "un rehén de Edwin". "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", habría asegurado ante la policía de Tailandia.

"Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", habría explicado el hijo de Rodolfo Sancho.