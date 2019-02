La desgarradora petición de la madre de Romina: "Quiero que Raúl me diga dónde tiró la cabeza de mi hija"

"¿Por qué la cortó en pedazos?. Simplemente quiero que me diga dónde tiró la cabeza de mi hija", lamenta la madre de Romina Celeste, presuntamente asesinada por su pareja en Lanzarote. "Yo quiero esa cabeza, quiero ver la cara de mi hija, quiero su mano. Quiero esa mano con la que siempre me acariciaba y me decía te quiero", recuerda su madre.

Miriam recuerda que para su hija lo más importante era la familia. "No se merecía esta muerte, merecía vivir, ver crecer a sus hijos, no morirse a los 28 años en manos de un asesino", lamenta. Niega tajantemente que su hija consumiera drogas, tal y como ha asegurado su pareja sentimental y presunto asesino. Quiere que a su hija se la recuerde como era "y no como la pinta su asesino".

"Es un diablo en persona, destrozarla así, maltratarla, matarla, quemarla y enterrarla. Mi hija no murió por sobredosis, sino por los maltratos, porque le pegaba Raúl", sostiene. Pide cadena perpetua para el asesino de su hija, "que pague lo que ha hecho y no salga de la cárcel".