La madre de Romina, la mujer desparecida en Lanzarote: "No pierdo la esperanza de que mi hija me llame"

EL MARIDO PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL

La madre de Romina, la mujer desaparecida en Lanzarote y cuyo marido ha confesado que se encontró muerta y tiró al mar, no pierde la esperanza de encontrar con vida a la joven. "Yo espero el día a día a que mi hija me llame, a que mi hija me diga buenos días mami, no pierdo la esperanza digan lo que digan"