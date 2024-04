La denuncia de la madre de una víctima de violación en el centro comercial Mágic de Badalona: "Parece que la víctima es el violador"

Las violaciones se disparan en España un 14% más que el año pasado, y en el área metropolitana de Barcelona un 50%. ¿Qué está ocurriendo? Los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes a 2023 demuestran que la violencia sobre las mujeres es uno de los fenómenos de inseguridad más preocupantes en toda España. Los abusos sexuales y las agresiones han aumentado en todo el país pero, en concreto, las violaciones se han disparado en Barcelona.

Según el balance, el año pasado se registraron 1.588 agresiones sexuales con penetración en Catalunya, un 34% más que el año anterior. En la provincia de Barcelona, hubo un aumento del 39,2%, con 1.178 casos conocidos. Pero lo más alarmante es el incremento de las violaciones ya que, subieron un 50,9% en un año en Barcelona, pasando de 293 violaciones en 2022 a 442 en 2023.

Queda claro que el fenómeno de la inseguridad entre las mujeres es de los más preocupantes hasta momento, según los datos registrados por los cuerpos policiales las violaciones se producen en entornos familiares y de amistad de las victimas.

¿Corre peligro ser mujer en Barcelona?

Teresa Padros, madre de una víctima de violación en el centro comercial Mágic de Badalona, nos cuenta que su hija vivió una atrocidad: "La mente de la víctima intenta resguardarse, decir que no le está pasando a ella, pero lo peor viene después, cuando ella da el paso y lo hace público, quiere denunciar, no solo por ella sino para ayudar a otras chicas, a otras mujeres a que no pasen por lo mismo, ahí empieza el verdadero calvario".

Explica que existe un ninguneo de las instituciones, un abandono y falta de recursos de sanidad, de educación, además de un desprecio de los Mossos d´Esquadra. Cuenta que la víctima: "a parte de haber pasado esa atrocidad, tiene que enfrentarse a todas esas puertas cerradas, a todos esos ataques a la víctima", como se ve día tras día.

"La víctima se pone en el foco y el violador parece que es la víctima, no es al revés"

La madre de la víctima cuenta que el calvario viene después de denunciar, cuando va a comisaría a hacer reconocimientos, con fotos "un poco dudosas", llegando a una discrepancia cuando la víctima no reconoce a nadie: "tienes que reconocer a alguien sí o sí, porque sino vas a tirar por el suelo nuestro trabajo". Su hija le argumentó a los Mossos que no podía señalar a un chaval que no había hecho nada. La madre denuncia la falta de credibilidad que los Mossos dieron a su hija llegando a dudar del testimonio de la joven con preguntas como: "¿seguro que estabas en el Mágic ese día?, ¿seguro que fuiste víctima de esto?"

La madre de la víctima asegura que gracias su esfuerzo los Mossos y la Generalidat de Catalunya, reconocieron que eran varias las denuncias que les habían llegado en ese centro comercial.