La denuncia de Aura Pacheco, deportista transexual: "Tampoco destaco físicamente, pero no me dejan jugar"

Cada vez son más los y las deportistas que hacen pública su orientación sexual, aun así, muchas de estas personas todavía tienen que enfrentarse a problemas por hacerlo. Discriminación, exclusión, insultos, agresiones, exclusión, y otras muchas consecuencias, que sufren por no esconder su realidad en un mundo que en ocasiones responde a grandes intereses de marcas o mercados internacionales en los que se avances son otros.

Pero el debate que se plantea aquí, aunque involucra a parte del colectivo LGTBIQ+, es distinto al que se menciona en el primer párrafo.

Aura Pacheco, jugadora de baloncesto, denuncia que no la dejan jugar al deporte que ama. Ella es una mujer transexual que ha completado su transición de genero recientemente. Después de todas las operaciones y tratamientos que comenzaron a los 15 años, no le han permitido inscribirse en la liga femenina con el Club de Baloncesto Albacete.

Tanto en el documento Nacional de Identidad como en los análisis clínicos, realizados tras el largo proceso de cambio de sexo de Aura, quedaría acreditado que es una mujer de pleno derecho, pero estaría encontrando obstáculos que por el momento no ha podido salvar, "pese a estar todo en regla, con hormonas y demás".

La joven también menciona que no existiría diferencia física entre ella y sus compañeras o competidoras: "Tampoco destaco mucho físicamente, pero no consigo que me dejen jugar".

Las razones que argumentan desde la Federación de Castilla-La Mancha, según los órganos federativos, responderían a las regulaciones vigentes, que no permitirían la inscripción de Aura como jugadora. Sin embargo Aura, reclama que se trata de una regulación nacional, no autonómica, como correspondería, al tratarse de una competición regional de la comunidad castellanomanchega.

Precedentes

Aura esgrime casos como el suyo, pero que en cambio, han tenido una resolución opuesta: "Sí que se debería permitir, porque hay casos en Barcelona, como el de Lola y el de Kendall Martín, en los que si les permiten jugar".

En el plató de Espejo Público, los presentes, trataban de diferenciar si este caso sería uno de odio o discriminación, o si estaría fundamentado por evitar ventajas de unos atletas sobre otros. Rubén Amón, periodista y colaborador de Espejo Público, exponía que debería abordarse exclusivamente el hecho de que puedan existir distintas cualidades físicas derivadas del sexo que puedan ocasionar una ventaja.

"Soy una mujer y quiero jugar con las chicas"

Respecto a una salida que plantea el también periodista, Juan Soto Ivars, a la deportista, de jugar en una liga masculina, y que así pudiera practicar el deporte que la apasiona, Aura se muestra decidida: "No estaría dispuesta, soy una mujer y quiero jugar con las chicas. Jugar en categoría masculina sería como negar eso".