El demoledor mensaje de la expareja de Bertín Osborne a la periodista Pilar Vidal: "El tiempo pone a cada uno en su lugar"

La guerra entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne continúa, y en esta ocasión ha salpicado a la colaboradora de Espejo Público, Pilar Vidal. Vidal, quien ha seguido muy de cerca la demanda de paternidad interpuesta contra Osborne, ayer acusó a Gabriela Guillén de estar detrás de las últimas filtraciones sobre el caso, pese a haber firmado un acuerdo con el cantante. "Sé que ella llegó al acuerdo y estaba bien, cuente lo que cuente, y he visto mensajes que ella ha puesto, diciendo que estaba feliz", sentenciaba la presentadora en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

La respuesta de Gabriela Guillén no se ha hecho esperar. La empresaria recurrió a sus redes sociales, en las que subió una historia mencionando de forma directa a Pilar Vidal. En la publicación se puede leer: "Aumentar este tipo de información basado en mentiras, es lo que tiene, se seguirá poniendo en duda mi palabra, gracias a este tipo de personas. El tiempo pone a cada uno en su lugar, y las mentiras saldrán a la luz @pilarvidalperiodista. Que tengas buena tarde", finalizaba.

Minutos más tarde le siguió una segunda publicación, en la que Guillén se ratifica en su apoyo a la justicia, sin precisar si se refiere a la demanda de paternidad, o bien a abrir un proceso legal contra la colaboradora. "Entiendo que las palabras que has vertido sobre mí @pidarvidal periodista en el programa @yahorasonsoles, ¿te afirmas y ratificas, ¿verdad? Feliz tarde", escribe, antes de acabar con hashtag '#Dejemostrabajaralajusticia'.

Pilar Vidal responde

Pilar Vidal por su parte, se muestra tranquila, y ha respondido de forma contundente: "Yo también tengo equipo legal, a lo mejor casi mejor que el de ella, y ya me ha dicho esta mañana que no me preocupe de nada, realmente lo que yo hice fue expresar mi opinión", admite. La periodista niega haberle faltado al respeto a Guillén en ningún momento durante su intervención, y se reafirma en lo dicho: "Hay doy cosas claras, si tú llegas a un acuerdo, en este caso con el padre de tu hijo, con todo el equipo tanto legal, como de comunicación (...) que no estás tú pagando, sino que te lo ha ofrecido un amigo, porque quiere lo mejor para ti, y para esa persona que tenéis en común, yo creo que tú lo que tienes que hacer es retirarte de esto", explica.

La valenciana sigue sin entender la actitud de Gabriela tras la difusión de un comunicado conjunto, en el que el Bertín Osborne reconocía al bebé. El comunicado se lanzó el mes pasado, y en él, pese a que Bertín se resistía a referirse al menor como su hijo, reconocía haberse equivocado y afirmaba que "es una responsabilidad que asumo". De igual manera, señala que lo lógico habría sido incluir en ese acuerdo la realización de la prueba de paternidad, a la que Osborne no se ha querido presentar pese a ser citado. "Tiene que respetar a la gente que hay alrededor, y que ha mirado por ella", finaliza la colaboradora de Espejo Público.