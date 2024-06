Bertín Osborne reconoce al hijo que tuvo con Gabriela Guillén y está dispuesto a sufragar sus gastos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén han lanzado un comunicado conjunto en el que el cantante reconoce de manera pública ser el padre del hijo de Gabriela "con el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé" que ya tiene 5 meses. De esta manera ambos quieren normalizar sus relaciones después de meses de declaraciones cruzadas y malentendidos entre ambos. Bertín se compromete a mostrar "la máxima responsabilidad con este menor". De esta manera Bertín reconoce al menor y está dispuesto a sufragar sus gastos y hacerse cargo de la paternidad.

"De esta manera he considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé", afirma en el comunicado. Reconoce además que sus primeras reacciones después de saber que Gabriela Guillén esperaba un hijo no fueron las más adecuadas por su parte y quiere solucionar las mismas.

"Gabriela se merece todo el respeto, es una responsabilidad"

Bertín Osborne ha anunciado que se hará cargo del bebé que él reconoce. "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo, Gabriela se merece todo el respeto, es una responsabilidad que asumo", continuaba en el escrito.

A la periodista Gema López, le ha extrañado no haber escuchado a Bertín Osborne referirse al niño como "mi hijo" en ningún momento del comunicado. "Solo se refiere al niño diciendo 'el bebé de Gabriela' y como 'el menor'. Cree Gema López que alguien ha debido decirle a Bertín "la factura personal y profesional que esto le estaba causando". "Cuando el chiste de Bertín dejó de hacer gracia su reputación se vio menoscabada", afirma.

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso cree este cambio de parecer de Bertín se está haciendo poco a poco y que el próximo paso será el de reconocer al bebé hablando de él como su hijo. Con estas declaraciones Bertín reconoce la falta de respeto que algunos le achacaron cuando concedió una exclusiva a una revista para decir que no tenía ganas de ser padre.

"Todos en la vida a veces cometemos errores y si no estás preparado para ser padre en es momento su primera reacción fue mala. Pienso que es una reacción lógica y con el tiempo ha ido cambiando", añadía.

Por su parte, la periodista Beatriz Miranda señala que el mediador que ha ayudado al entendimiento con este tema ha sido 'el turronero', amigo de ambos. "Es él quien ha limado asperezas y le habrá puesto en manos de buenos asesores".