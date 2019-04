Un delegado de Ausbanc ya denunció en 2008 las irregularidades de Pineda

Carlos Hernández Guarch, delegado de Ausbanc en Palma de Mallorca decide dejar la asociación en 2008, después de once años ligado a ella. Detecta extrañas maniobras de su presidente, Luis Pineda, quien controla la organización con mano de hierro.

Pineda no permitía que los socios de Ausbanc opinaran. En su denuncia, Carlos Hernández, ya vierte sus sospechas de que la cúpula de Ausbanc, encabezada por Pinera puede estar desviando dinero a un entramado de empresas que no están sometidas al control de los asociados.